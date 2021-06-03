Озброїти листонош. У Білорусі нове рішення про безпеку

У Білорусі озброять листонош, водіїв, начальників поштових відділень і операторів зв'язку, а також співробітників лісових і мисливських господарств.

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документ опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі 3 червня.

У постанові МВС Білорусі визначило норми забезпечення зброєю і боєприпасами, які будуть видавати працівникам підприємств з "особливими статутними завданнями".

"Белпочта" вперше потрапила в число організацій, чиї працівники отримають вогнепальну бойову зброю. Пістолет або револьвер зможуть мати при собі начальники вузлів зв'язку, ділянок, відділень зв'язку, головною каси, оператори зв'язку, листоноші і водії.

Операторів зв'язку крім пістолетів або револьверів озброять ще й автоматами.

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Також зброю отримають працівники державного підприємства "Спеціального зв'язку".

Відповідну постанову МВС Білорусі з'явилося ще 22 березня. З сьогоднішнього дня документ набув чинності.

Раніше повідомлялося, що Агентство з безпеки польотів Європейського Союзу (EASA) заборонило літакам авіакомпаній держав-членів ЄС літати через повітряний простір Білорусі на тлі інциденту з примусовою посадкою лайнера Ryanair в Мінську.