Русский
$ 27,34
33,33
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Озброїти листонош. У Білорусі нове рішення про безпеку

3 червня, 21:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Влада Білорусі озброять листонош револьверами, а оператори зв'язку отримають автомати

У Білорусі озброять листонош, водіїв, начальників поштових відділень і операторів зв'язку, а також співробітників лісових і мисливських господарств.

Реклама

документ опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі 3 червня.

У постанові МВС Білорусі визначило норми забезпечення зброєю і боєприпасами, які будуть видавати працівникам підприємств з "особливими статутними завданнями".

"Белпочта" вперше потрапила в число організацій, чиї працівники отримають вогнепальну бойову зброю. Пістолет або револьвер зможуть мати при собі начальники вузлів зв'язку, ділянок, відділень зв'язку, головною каси, оператори зв'язку, листоноші і водії.

Операторів зв'язку крім пістолетів або револьверів озброять ще й автоматами.

В тренді
Сенат Чехії розгляне імпічмент президенту Земану
Мілош Земан
Реклама

Також зброю отримають працівники державного підприємства "Спеціального зв'язку".

Відповідну постанову МВС Білорусі з'явилося ще 22 березня. З сьогоднішнього дня документ набув чинності.

Раніше повідомлялося, що Агентство з безпеки польотів Європейського Союзу (EASA) заборонило літакам авіакомпаній держав-членів ЄС літати через повітряний простір Білорусі на тлі інциденту з примусовою посадкою лайнера Ryanair в Мінську.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки України
На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки УкраїниУкраїна
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квиткиЕкономіка
Що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)
Що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)Інші країни
Росія причетна до захоплення літака Ryanair – НАТО назвало роль Кремля
Росія причетна до захоплення літака Ryanair – НАТО назвало роль КремляІнші країни
"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти