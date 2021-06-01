ВООЗ дала нову назву індійській мутації коронавірусу

Три інші варіанти, які були визнані "такими, що викликають занепокоєння" – британський, бразильський та південноафриканський, – теж перейменували

Фото: REUTERS/Javier Barbancho

Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення дати офіційні назви найнебезпечнішим мутаціям коронавірусу – тепер вони називатимуться не за місцем їхнього виявлення, а літерами грецького алфавіту.

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Про це повідомляє The Guardian.

Отже, чотири штами, які були класифіковані "такими, що викликають занепокоєння", тепер називатимуть:

"Альфа" – британський (B.1.1.7);

"Бета" – південноафриканський (B.1.351);

"Гамма" – бразильський (P.1);

"Дельта" – індійський (B.1.617.2).

Таке рішення було прийнято з метою уникнення дискримінації та стигматизації громадян країн, де виявили ці мутації.

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У наукових дослідженнях використовуються офіційні назви мутацій з цифр, латинських літер і точок. Але те, що їх було складно запам'ятовувати, теж вплинуло на введення нової систематизації.

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Британський бактеріолог Марк Паллен, який брав участь в ухваленні такого рішення, каже, що експерти обговорювали це кілька місяців. Розглядалися й інші варіанти найменувань – наприклад, з богами давньогрецького пантеону.

Нагадаємо, що ВООЗ присвоїла варіанту з потрійною мутацією, який поширюється в Індії, статус "такого, що викликає занепокоєння" 10 травня. Це вказує на те, що ця мутація стала глобальною загрозою для здоров'я.

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