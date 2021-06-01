ВООЗ дала нову назву індійській мутації коронавірусу

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Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення дати офіційні назви найнебезпечнішим мутаціям коронавірусу – тепер вони називатимуться не за місцем їхнього виявлення, а літерами грецького алфавіту.
Про це повідомляє The Guardian.
Отже, чотири штами, які були класифіковані "такими, що викликають занепокоєння", тепер називатимуть:
- "Альфа" – британський (B.1.1.7);
- "Бета" – південноафриканський (B.1.351);
- "Гамма" – бразильський (P.1);
- "Дельта" – індійський (B.1.617.2).
Таке рішення було прийнято з метою уникнення дискримінації та стигматизації громадян країн, де виявили ці мутації.
У наукових дослідженнях використовуються офіційні назви мутацій з цифр, латинських літер і точок. Але те, що їх було складно запам'ятовувати, теж вплинуло на введення нової систематизації.
Британський бактеріолог Марк Паллен, який брав участь в ухваленні такого рішення, каже, що експерти обговорювали це кілька місяців. Розглядалися й інші варіанти найменувань – наприклад, з богами давньогрецького пантеону.
Нагадаємо, що ВООЗ присвоїла варіанту з потрійною мутацією, який поширюється в Індії, статус "такого, що викликає занепокоєння" 10 травня. Це вказує на те, що ця мутація стала глобальною загрозою для здоров'я.
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