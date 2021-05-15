ВООЗ закликала відкласти вакцинацію від COVID-19 дітей і поділитися щепленнями з іншими країнами

Багаті країни скупили більшу частину поставок, тому держави з низьким рівнем доходу не можуть їх собі дозволити

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Країни зі сприятливою економічною ситуацією повинні відкласти плани по вакцинації дітей та підлітків від коронавірусу і допомогти країнам з низьким рівнем доходу.

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Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреесус, передає BBC.

Він зазначив, що не розуміє, чому деякі країни хочуть вакцинувати дітей і підлітків, поки інші потребують препараті.

"У країнах з низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини проти Covid-19 було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, а лікарні переповнені людьми, які терміново потребують рятувальної допомоги", – сказав він.

З моменту, як були затверджені перші вакцини від коронавірусу, багаті країни скупили більшу частину поставок.

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Раніше Управління з санітарного контролю за виробництвом продуктів і медикаментів (FDA) Сполучених Штатів дозволило вакцинацію від коронавірусу препаратом компаній Pfizer/BioNTech для дітей у віці від 12 років. Також таке ж рішення ухвалила Канада.

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