ВООЗ закликала відкласти вакцинацію від COVID-19 дітей і поділитися щепленнями з іншими країнами

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Країни зі сприятливою економічною ситуацією повинні відкласти плани по вакцинації дітей та підлітків від коронавірусу і допомогти країнам з низьким рівнем доходу.
Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреесус, передає BBC.
Він зазначив, що не розуміє, чому деякі країни хочуть вакцинувати дітей і підлітків, поки інші потребують препараті.
"У країнах з низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини проти Covid-19 було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, а лікарні переповнені людьми, які терміново потребують рятувальної допомоги", – сказав він.
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З моменту, як були затверджені перші вакцини від коронавірусу, багаті країни скупили більшу частину поставок.
Раніше Управління з санітарного контролю за виробництвом продуктів і медикаментів (FDA) Сполучених Штатів дозволило вакцинацію від коронавірусу препаратом компаній Pfizer/BioNTech для дітей у віці від 12 років. Також таке ж рішення ухвалила Канада.
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