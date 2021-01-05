"Я не ворог власному народові": Лукашенко сказав, коли піде

Нелегітимний президент Білорусі готовий подати у відставку тільки за однієї умови

Невизнаний Україною президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заявив, що відмовляється складати свої повноваження і йти у відставку – залишити свою посаду він готовий тільки за поразки на виборах.

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Про це, як повідомляє БелТА, він заявив 5 січня під час візиту на виробництво телевізорів "Горизонт".

"Якщо вам не подобається нинішній президент, то тільки вибори можуть вирішити це питання. Тільки вибори. Я це кажу, як би комусь не подобалося", – сказав Лукашенко.

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Він також прокоментував своє рішення оголосити 2021-й Роком народної єдності в Білорусі.

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"Я просто хочу підтвердити, що я це робив не для того, щоб щось комусь показати. Хоча і в цьому, напевно, є сенс, аби люди розуміли, що я не ворог власному народові і сам собі передусім. Я хочу, щоб в країні було тихо і спокійно. Напевно, ви і самі цього хочете", – додав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що раніше він звинуватив Україну в контрабанді зброї учасникам антиурядових протестів в його країні. Український МЗС назвав це політикою залякування білоруського народу.

Відео: Сьогодні

А раніше в Білорусі пройшла перша цього року недільна акція протесту проти фальсифікацій на президентських виборах, переможцем яких ЦВК оголосила Лукашенка.

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