Українська
$ 28,43
34,94
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Я не враг собственному народу": Лукашенко сказал, когда уйдет

5 января, 12:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что отказывается складывать свои полномочия и уходить в отставку – покинуть свой пост он готов только в случае поражения на выборах.

Реклама

Об этом, как сообщает БелТА, она заявил 5 января во время визита на производство телевизоров "Горизонт".

"Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", – сказал Лукашенко.

В тренде
Из-за карантина в пролив Босфор вернулись дельфины (видео)

Он так прокомментировал свое решение объявить 2021-ый Годом народного единства в Беларуси.

"Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите", – добавил Александр Лукашенко.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Александр Лукашев Выборы в Беларуси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции жестоко убили украинку (фото)
В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезнь
Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны
WhatsApp исчезнет со смартфонов
WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавируса
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять