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Японія вперше за 19 років назвала Південні Курили окупованими Росією

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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22 квітня, 09:30
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Південні Курили є невід'ємною частиною Японії та нині незаконно окуповані Росією.
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ Японії склало цьогорічний дипломатичний бюлетень, засуджуючи неодноразове військове вторгнення Росії в Україну. Також щодо Північних територій чітко зазначається, що вони вперше за 19 років "незаконно окуповані Росією". Про це йдеться в оновленій версії "Синьої книги з дипломатії", повідомляє NHK .

До цього Токіо говорив про Курила як про острови, "на які поширюється суверенітет Японії".

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Іншою особливістю стало позначення Південних Курил територією, що "належить Японії". Такий статус їм востаннє надавали у Токіо у 2011 році.

Токіо раніше у відповідь на вторгнення Росії в Україну ввів проти Москви кілька пакетів санкцій . Зокрема, виключив Росію з режиму найбільшого сприяння в торгівлі та ввів заборону на експорт з 18 березня 275 товарів, включаючи напівпровідники, радари, сенсори, лазери, засоби зв'язку, записувальні пристрої та їх компоненти, програмне забезпечення, комплектуючі для тракторів, газотурбінні двигуни літаків та їх комплектуючі, обладнання для нафтопереробки.

Суперечка через Курил

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, які після закінчення Другої світової війни були анексовані Радянським Союзом. Тоді ж японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення військових дій, проте мирний договір так і не був укладений.

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Вираз "окуповані землі" щодо південних Курил востаннє згадувався у "Синій книзі" у 2003 році, а у випуску довідника 2011 року острови називалися "притаманними Японії".

Глава МЗС РФ заявив, що Росія може повернути під юрисдикцію Японії два найменш заселені острови з Курильської гряди , на своїх умовах.

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1
Особовий склад 21 000
Особовий склад
2
Літаки 172
Літаки
3
Гелікоптери 151
Гелікоптери
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артилерія 393
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
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