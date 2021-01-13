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Японія заборонила в'їзд всім іноземцям через коронавірус

13 січня, 14:00

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

З кінця грудня до країни могли потрапити лише бізнесмени з деяких азіатських країн

Слідом за оголошенням надзвичайного стану в Японії вирішили розширити епідеміологічні обмеження і обмежити в'їзд всіх мандрівників, незалежно від ситуації з коронавірусом в їх країні.

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Про це повідомляє телеканал NHK.

З 28 грудня Японія вже перестала видавати візи, проте з 11 країнами та регіонами було підписано угоди щодо міграційних послаблень для бізнесменів та бізнес-делегацій, які надавали їм право відвідувати країну.

Договори діяли в тому числі з Китаєм, Південною Кореєю, Таїландом, В'єтнамом, Сінгапуром та Малайзією. Однак тепер цю лазівку буде закрито, і до Японії зможуть в'їхати лише її громадяни, а також іноземці з довгостроковим ВНЖ.

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Варто зазначити, що напередодні прем'єр-міністр Йосіхіде Суга запропонував заборонити в'їзд лише з тих держав, в яких виявлено новий "британський" штам коронавірусу.

Але цю ініціативу було відхилено навіть членами його Ліберально-демократичної партії, які назвали це рішення "половинчастим" і "занадто заплутаним".

Станом на 13 січня в Японії було виявлено 302,7 тисячі випадків COVID-19, з яких 4 тисячі виявилися летальними.

Нагадаємо, що минулого тижня в країні підтвердили новий штам коронавірусу, який відрізняється від тих, що зафіксували у Великій Британії або ПАР.

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Японія візи коронавірус пандемія заборона на в'їзд COVID-19
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