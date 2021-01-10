Ще один: в Японії виявили "бразильський" штам коронавірусу

У одного хворого проблеми з диханням, його госпіталізували

В Японії виявили новий штам коронавірусу – він відрізняється від тих, що зафіксували у Великій Британії або ПАР.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, праці та добробуту Японії, пише The Japan Times.

Мутований вірус виявили у чотирьох людей, які прилетіли в Токіо з Бразилії.

Із чотирьох людей у чоловіка у віці 40 років не було ніяких симптомів, але пізніше у нього виникли проблеми з диханням і його госпіталізували. У 30-річної жінки із симптомів – головний біль.

Серед хворих є двоє дітей до 10 років. У хлопчика підвищена температура, у дівчинки ніяких симптомів.

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У Національному інституті інфекційних хвороб, повідомляє Kyodo, зазначили: бразильський штам, як і інші віруси- мутанти, більш заразний. В інституті зараз з'ясовують, чи є він небезпечнішим і чи діятиме на нього вакцина.

Нагадаємо, 7 січня в Токіо ввели режим надзвичайного станучерез зростання захворюваності на ковід.

Раніше ми також повідомляли, що в Канаді зафіксували перший випадокзараження новим штамом з ПАР. А в США напередодні виявили "свій" варіант- він поширюється на 50% швидше за "базовий".

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