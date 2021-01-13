Япония запретила въезд всем иностранцам из-за коронавируса

С конца декабря в страну могли попасть только бизнесмены из некоторых азиатских стран

Вслед за объявлением чрезвычайного положения в Японии решили расширить эпидемиологические ограничения и ограничить въезд всех путешественников, вне зависимости от ситуации с коронавирусом в их стране.

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Об этом сообщает телеканал NHK.

С 28 декабря Япония уже перестала выдавать визы, однако с 11 странами и регионами было подписаны соглашения о миграционных послаблений для бизнесменов и бизнес-делегаций, которые давали им право посещать страну.

Договоры действовали в том числе с Китаем, Южной Кореей, Таиландом, Вьетнамом, Сингапуром и Малайзией. Однако теперь данная лазейка будет закрыта, и в Японию смогут въехать только ее граждане, а также иностранцы с долгосрочным ВНЖ.

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Стоит отметить, что накануне премьер-министр Есихидэ Суга предложил запретить въезд только из тех государств, в которых обнаружен новый "британский" штамм коронавируса.

Но эта инициатива была отклонена даже членами его Либерально-демократической партии, которые назвали это решение "половинчатым" и "слишком запутанным".

По состоянию на 13 января в Японии было обнаружено 302,7 тысячи случаев COVID-19, из которых 4 тысячи оказались летальными.

Напомним, что на прошлой неделе в стране подтвердили новый штамм коронавируса, который отличается от тех, что зафиксировали в Великобритании или ЮАР.

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