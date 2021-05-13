Японський мільярдер полетить на МКС на "Союзі" зі своїм помічником

8 грудня 2021 японський мільярдер Юсаку Маедзава полетить на Міжнародну космічну станцію як космічний турист.
Як повідомляє Space Adventures, полетіти він планує на російському "Союзі МС-20" з космодрому Байконур.
Командиром екіпажу буде російський космонавт Олександр Місуркін.
Юсаку Маедзава вже пройшла всі необхідні медичні тести. Полетіти з мільярдером також планує і його помічник по бізнесу Едзо Хірано.
Очікується, що підготовка екіпажу до польоту почнеться в червні.
Також недавно Юсаку Маедзава, який стане першим космічним туристом компанії SpaceX, оголосив про набір команди для спільного польоту на Місяць. Очікується, що політ відбудеться в 2023 році.
Юсаку Маедзава є японським підприємцем у галузі електронної комерції та всесвітньо відомим колекціонером творів мистецтва.
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