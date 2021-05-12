"Заплатять кров'ю": Нетаньяху пообіцяв продовжити атаки на ХАМАС

Прем'єр заявив, що збройні сили Ізраїлю вже завдали ударів по сотнях цілей у секторі Гази і продовжать військову операцію проти агресора

За атаки на ізраїльські міста палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять дуже високу ціну. Ізраїль вже знищив десятки терористів та їхніх об'єктів і має намір продовжувати наступ.

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Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху у зверненні до нації увечері у вівторок, передає Times of Israel.

"Їхня кров на їхніх власних руках. Вони поплатяться власними життями. Ми єдині проти мерзенного ворога", – сказав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що збройні сили Ізраїлю вже завдали ударів по сотнях цілей у секторі Гази і продовжують військову операцію проти агресора.

"ХАМАС і "Ісламський джихад" платять і будуть платити високу ціну за свої атаки. Вони заплатять кров'ю", – підкреслив прем'єр.



За його словами, Ізраїль вже знищив десятки терористів, зокрема польових командирів, і розбомбив командні центри ХАМАСу, знищивши об'єкти, які обслуговують терористичні організації, і має намір продовжувати атаки "з усіх сил".

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Водночас прем'єр відзначив, що відновлення безпеки Ізраїлю займе якийсь час.

Нагадаємо, після ліквідації кількох ватажків палестинських бойовиків по ізраїльському Тель-Авіву була здійснена масована ракетна атака – з сектору Гази випустили по місту і його околицях понад 130 ракет, у результаті чого загинули дві жінки, десятки людей поранені.

Відповідальність за ракетний обстріл на себе взяли бойовики з угруповання "Ісламський джихад", пригрозивши посилити атаки.

Більше про те, через що почався новий конфлікт Палестини і Ізраїлю і до чого він може призвести, читайте на нашому сайті.