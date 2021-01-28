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"Завтра ж негайно помилую": Лукашенко здивував заявою про політв'язнів

28 січня, 16:08

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Політик, який проголосив себе президентом Білорусі, відмовився помилувати протестувальників

Білоруська влада не збирається звільняти політичних в'язнів, яких, як повідомляють правозахисники, в країні налічується понад дві сотні осіб.

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Про це 28 січня заявив невизнаний Україною президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише БелТА.

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"Сьогодні дехто стогне і плаче: от, амністія ... політична амністія тощо. Завтра буде політична амністія, якщо мені хтось покаже хоч одну політичну статтю в нашому Кримінальному кодексі і що вони засуджені або ж затримані, заарештовані за політичними мотивами. Завтра ж негайно помилую", – сказав Лукашенко.

Він наполягає, що учасники антиурядових акцій були затримані за корупцію і крадіжки.

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"Не треба тішити себе ілюзіями: політичні в'язні, амністія тощо. Якщо людина не хоче сидіти в тюрмі за злочин економічний, фінансовий – віддай останнє, що ти маєш. Ні – суд вирішить. Як вирішить суд, так і буде. От і вся політична або інша амністія", – стверджує Лукашенко.

Нагадаємо, що протести в Білорусі тривають від президентських виборів у серпні. Учасники демонстрацій відмовляються визнавати Лукашенка обраним президентом і вимагають перевиборів, звільнити всіх затриманих демонстрантів і провести перевибори.

Ми також писали, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт про тортури, які вже майже півроку тривають стосовно протестувальників.

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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амністія Білорусія політична криза Олександр Лукашенко
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