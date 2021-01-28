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"Завтра же немедленно помилую": Лукашенко удивил заявлением о политзаключенных

28 января, 16:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Провозгласивший себя президентом Беларуси отказался помиловать протестующих

Белорусские власти не собираются освобождать политических заключенных, которых, как сообщают правозащитники, в стране насчитывается более двух сотен человек.

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Об этом 28 января заявил непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БелТА.

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"Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия... политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Завтра же немедленно помилую", – сказал Лукашенко.

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Он настаивает, что участники антиправительственных акций были задержаны за коррупцию и кражи.

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"Не надо строить иллюзии: политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое — отдай последнее, если у тебя есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия", – утверждает Лукашенко.

Напомним, что протесты в Беларуси продолжаются с президентских выборов в августе. Участники демонстраций отказываются признавать Лукашенко избранным президентом и требуют перевыборов, освободить всех задержанных демонстрантов и провести перевыборы.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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амнистия Беларусь политический кризис Александр Лукашенко
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