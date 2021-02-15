Знаменита "українка із собачкою з Уханя" знову застрягла за кордоном: подробиці

Анастасія Зінченко і голова ДМСУ Максим Соколюк третій день не можуть вилетіти з Занзібару

Серед 180 українців, які застрягли на танзанійському Занзібарі через поломку літака, опинилася й та сама Анастасія Зінченко, яка рік тому не могла вилетіти з китайського Уханя через свою собаку.

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Новини "Сьогодні" поспілкувалися з нею та іншими українськими туристами.

До Києва мандрівники мали б повернутися ще минулої суботи, 13 лютого. Але просто під час реєстрації їм повідомили, що літак зламався і їм доведеться зачекати декілька годин.

Однак ці "декілька годин" вилилися вже в три дні, і літак досі не полагодили. Авіаперевізник повідомляє, що всіх пасажирів розселили у готелі, умови проживання в яких самі українці називають нестерпними. Але навіть у таких готелях місць вистачило не всім.

"Нас, в принципі, годують, але ми за ці три доби просто втомилися. Ми й морально, й фізично виснажені. У нас є люди, які потребують ліків від серця, з нами діти. І в нас залишилися вдома справи, обов'язки, і ми маємо повернутися додому, але інформації про наш готель ні в кого немає", – скаржиться туристка Наталя Шевченко.

Застрягла на відпочинку й Анастасія Зінченко – майже рік тому вона не могла полетіти з китайського Уханя через свою собаку. Разом із чоловіком вона прилетіла відпочивати на Занзібар ще 31 січня і планувала повернутися додому 13 лютого.

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Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Останні три дні українських туристів розселяли в хостели, але лише на кілька годин. Багато хто ночував абиде.

"Поселили тільки 90 людей у хостел, а всі решта спали в автобусі або на вулиці в готелі. Завтра мають вислати літак із запчастинами і людьми, які лагодитимуть цей літак. Вони прилітають рейсовим літаком, на який нас не пускають, тому що на нього вже черга з 190 осіб, які теж мають вилетіти", – каже дівчина.

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

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З авіакомпанією, літак якої зламався, вітчизняне МЗС вже співпрацює. Однак у міністерстві поки не повідомляють точну дату вильоту.

Відео: Сьогодні

Від туристів ми дізналися, що повернути їх через інші країни неможливо – там вимагають тест на коронавірус, а на острові Занзібар немає лабораторії, щоб його зробити. Зразки для аналізу надсилають на материк, а результатів доводиться чекати 3-4 дні. Стільки часу туристам доведеться десь ночувати, якщо компанія-перевізник не виконає своїх зобов'язань.

Як повідомили новинам "Сьогодні" в МЗС, саме компанія-перевізник, чий літак зламався, має забезпечити туристам належні умови проживання.

Нагадаємо, що чоловіком Анастасії Зінченко став керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк – пара познайомилася 20 лютого 2020 року, коли Анастасію намагалися евакуювати з Уханя.

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