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14 имен – 13 приговоров. Суд над причастными к терактам в Charlie Hebdo завершен

16 декабря, 20:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Фигурантов дела дали от четырех лет до пожизненного лишения свободы

В Париже завершился судебный процесс по делу о серии терактов пятилетней давности, положившей начало исламистским атакам, которые продолжаются в стране и поныне.

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Об этом сообщает Le Monde.

Судья вынес приговоры 14 фигурантам атак в редакции сатирического издания Charlie Hebdo, еврейском магазине Hyper Cacher и в пригороде Парижа, жертвами которых в совокупности стали 17 человек, а также были ликвидированы трое террористов.

Суд признал виновными в терроризме лишь семерых фигурантов, остальных обвинили в преступном пособничестве. Что решил суд:

  • Мехди Белусин – процесс приостановлен (заочно);
  • Мохаммед Белусин – пожизненное заключение без права помилования в течение 22 лет (заочно);
  • Али Риза Польда – 30 лет тюрьмы (главный элемент в подготовке терактов);
  • Хайят Бумедьенн – 30 лет (заочно, "религиозная жена" террориста Амеди Кулибали, устроившего расстрел в Charlie Hebdo);
  • Амар Рамдани – 20 лет;
  • Незар Микаэль Пастор Альватик – 18 лет;
  • Вилли Прево – 13 лет;

  • Абдельазиз Аббад – 10 лет;

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    Мохамед Амин-Фарес – 8 лет;

  • Саид Махлуф – 8 лет;

  • Мигель Мартинес – 7 лет;

  • Метин Карасулар – 8 лет;

  • Мишель Катино – 5 лет;

  • Кристоф Ромель – 4 года тюрьмы (освобожден под судебный контроль, так как на момент вынесения приговора уже отбыл более трех лет наказания).
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У подсудимых и Национальной антитеррористической прокуратуры есть десять дней на обжалование приговоров. Вероятнее всего, обвиняемые воспользуются этой возможностью, поскольку они не признали свою вину.

Считается, что братья Белусин и Бумедьенн успели сбежать в Сирию, где Мехди погиб.

В то же время, 38-летний Петер Шериф, который считается главным организатором терактов, проходит по отдельному делу и свой приговор он узнает позже.

Издание Charlie Hebdo посвятило судебному заседанию обложку своего последнего выпуска. На ней изображен "Бог", которого увозят на автозаке в тюрьму. "Процесс о терактах января 2015 года: Бог водворен на свое место", – гласит подпись под карикатурой.

Напомним, что в сентябре возле старой редакции Charlie Hebdo в Париже произошел новый теракт, в результате которого пострадали четыре человека, а двое подозреваемых были задержаны.

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А 16 октября в школе Буа-д'Ольн города Конфлан-Сент-Онорин был обезглавлен 47-летний учитель Самюэль Пати, который показывал студентам карикатуры из Charlie Hebdo.

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Франция терроризм террористы исламисты Charlie Hebdo теракты в Париже
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