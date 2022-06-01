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Арестович ошибся: в Европе нет пропутинского блока, друзей России там не осталось

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Андрей Хрусталев Андрей Хрусталев Событийный лидер Сегодня
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1 июня, 06:20
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Германия, Италия и Франция пытаются найти решение украинского вопроса. У них был план. Но он, вероятно, не срабатывает
Шольца, Драги и Макрона подозревают в симпатиях к России. Но вряд ли у них остались симпатии
Шольца, Драги и Макрона подозревают в симпатиях к России. Но вряд ли у них остались симпатии / Фото: Коллаж: Сегодня

Неделю назад всенародно любимый кот-баюн Алексей Арестович поделился предположением, что в Европе образовался пропутинский блок. Может быть, это предположение неверно: Италия, Германия и Франция так же напуганы действиями России, как и весь Евросоюз. И тоже хотят остановить Путина. Просто они нашли другой способ. И как оказалось, этот способ – не без изъянов.


Что сказал Арестович и есть ли его словам подтверждение?

"Франция, Германия, Италия и Венгрия – за мир и переговоры. Переговоры по одной простой причине – пойти на уступки Путину. А Орбан даже ввел чрезвычайное положение в стране, чтобы в одиночку управлять страной и не особо считаться с мнением Европарламента", – поведал Арестович в эфире Фейгин LIVE 25 мая 2022 года.

Также Арестович предположил, что тучи над Украиной сгущаются, потому что поставки оружия и техники идут не так интенсивно, как ожидалось в самом начале.

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Арестович уверен: Германия, Франция, Италия сговорились в интересах путина
Арестович уверен: Германия, Франция, Италия сговорились в интересах путина / Фото: Украина 24

Кстати, это правда. 30 мая из публикации Welt стало известно, что Германия сократила поставки оружия Украине в течение последних девяти недель до минимума. Причем, Welt пишет: вероятно, тут дело в позиции канцлера Шольца. Путин ему угрожает – Шольц боится:

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"В субботу (28 мая 2022 года, – "Сегодня") президент России снова угрожал Шольцу в телефонном разговоре. Согласно российским источникам, Путин назвал дальнейшие поставки оружия "опасными". Есть риск, что в Украине "продолжится дестабилизация ситуации", – пишет Welt.

Арестович – не один, кто увидел в действиях Германии "зраду". Вот мнение российского политолога Андрея Пионтковского, проживающего в США:

"Четыре страны НАТО – Италия, Франция, Германия и Венгрия – эта паршивая собачонка Виктор Орбан – они играют на путинской стороне. Четыре страны НАТО и ЕС. Тем самым они парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины".

Поможет ли газ снова сдружить Германию и Россию?

В теорию Арестовича по поводу Германии, которая в свое время действительно испытывала к Кремлю нежные чувства, не вписывается важный политический момент.

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Германия взяла курс на полный отказ от российских энергоносителей – на полном серьезе и вне зависимости от эмбарго ЕС. Это та самая Германия, которая до войны только российского газа закупала почти 45 млрд. куб. м. То есть, примерно как Польша, Венгрия и Китай (!) вместе взятые. Топливо – главная субстанция, связывавшая так тесно власти России и Германии в довоенное время.

Заметно, что "остаточне прощавай" России Германия хочет сказать сильнее ряда других стран. Вероятно, это потому, что социал-демократы, оценив степень зависимости страны от Кремля, признали эта степень так высока, что угрожает безопасности государства.

Видимо, Германия намерена полностью разойтись с Россией. Никакое лобби Кремля тут уже не поможет. Сомнений у немцев не осталось.

Позиция глав Франции и Германии в отношении войны в Украине явно отличается от общеевропейской
Позиция глав Франции и Германии в отношении войны в Украине явно отличается от общеевропейской / Фото: Associated Press


Зачем Макрону лицо Путина?

А что Франция, еще один зрадник? Хорошо известно про Еммануеля Макрона, который предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, чтобы сохранить Путину лицо. Известно – со слов президента Украины.

"Может, Еммануель что-то знает больше? Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", – заявил под впечатлением общения с Макроном президент Украины 13 мая в интервью итальянскому каналу Rai 1.

Своим заявлением, кстати, Зеленский крепко припечатал Макрона с этим его "лицом". Президент Франции пытался негласно найти компромиссы. А тут вдруг все всплыло, и он стал героем интернет-мемов и карикатур. В том числе в родной Франции.

После пожелания "сохранить путину лицо" президент Франции Эммануэль Макрон стал героем мемов и карикатур
После пожелания "сохранить путину лицо" президент Франции Эммануэль Макрон стал героем мемов и карикатур

Но в цитате Зеленского есть интересный момент. "Может, Еммануель что-то знает больше?" – говорит президент.

"Еммануель что-то знает больше"

Очевидный факт в том, что у Германии, Франции, Италии (Венгрию трогать не будем) действительно имеется собственный план.

Этот план – реакция на другой очевидный факт. Сейчас никто не знает, как остановить войну: ни Евросоюз, ни США, ни сам путин.

В мае Байден признался, что его беспокоит, что Путин оказался в тупике. Положение у российского фюрера безвыходное.

Что подразумевалось? Путин выдыхается, у него все меньше резервов. Но с поражением он смириться не сможет.

Прежде всего, потому что затея с войной в Украине была его личной. И ему придется отвечать перед всей разношерстной российской братвой за то, что он начал эту войну и проиграл. Это означает – потеря власти, позор и, скорее всего, смерть.

В таком случае применить ядерное оружие для путина не худший вариант. Превратить в ядерный пепел Украину и всю Европу. А самому еще какое-то время пожить в бункере.

Что делать? Вот как, вероятно, это видели Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Драги:

  1. Надо сохранить Путину лицо. Добиться подписания мирных соглашений, по которым оккупированные Россией украинские территории отойдут России де-факто (но не де-юре).
  2. Оставить санкции. Добиться максимально возможной изоляции России.
  3. Продолжать начатое – отказываться от российской нефти, газа. Очевидно, что той же Германии для этого потребуется какое-то время. Шольц говорил – до 2025 года.


И что же тогда будет с Россией и Украиной?

Кремль отпразднует победу и начнет заниматься экономикой. В частности, придется восстанавливать оккупированные территории. Те же разрушенные Мариуполь или Северодонецк.

А как их восстанавливать? На какие средства? Может, забрать у российских регионов? Но там тоже много чего надо восстанавливать.

На фото ниже – вовсе не разбомбленный город Украины. Это мирный российский город Саратов. Фотку запостил в Твиттер белорусский блогер Максим Мирович.

В России много мест, которые выглядят уничтоженными даже без бомбардировок
В России много мест, которые выглядят уничтоженными даже без бомбардировок

Экономика России с начала войны балансирует на грани краха. Если установить мир, экономические проблемы уже не удастся списать на войну.

А вскоре к экономическим подтянутся и политические проблемы. Потому что политические элиты неизбежно станут задавать вопросы путину: вот мы победили – и что? Чего мы добились, какая тут выгода?

Вероятно, произойдет ссора в элитах. Путина будут просить уйти. В разборки вовлекут силовиков. Начнется очередная "смута".

Ситуация будет ухудшаться, независимо от того, останется путин у власти или уйдет. В какой-то момент Россия больше не сможет удерживать оккупированные территории. Херсон и Мариуполь вернутся домой. А следом – Донбасс с Крымом.

Россия на десятилетия останется изолированной от внешнего мира. За хорошее поведение с нее могут (когда-нибудь) снять какую-то часть санкций.

Украина вступит в Евросоюз и, вероятно, в НАТО. Такой вот план.

Российские власти регулярно пугают своих граждан ужасом 90-х. В перспективе россиян ждет тоже самое. Или хуже
Российские власти регулярно пугают своих граждан ужасом 90-х. В перспективе россиян ждет тоже самое. Или хуже / Фото: Pinterest


В чем проблема этого плана?

Проблема плана – в том, что Путин и его советники прекрасно понимают последствия такого вот "мира". Поэтому они уклоняются от "заманчивого предложения" от своих "европейских друзей".

Поэтому Россия постоянно говорит о необходимости мирных переговоров. Но на самом деле всячески пытается их заблокировать.

Ну, например, Россия заявляет, что теперь она уже и против вступления Украины в ЕС. Или же она заявляет, что согласна разблокировать украинские порты в обмен на снятие с нее санкций.

В дипломатии действия важнее слов. Италия 20 мая предложила свой мирный план. Это так называемый план Луиджи ди Майо:

  • прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН;
  • переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО;
  • двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, они будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;
  • заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

Он не слишком пришелся по душе Украине. Но именно Россия отвергла его с гневом и проклятиями – устами Дмитрия Медведева:

"Такое ощущение, что его (план Италии, – "Сегодня") готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками", – заявил Медведев.


План не работает – и что дальше?

Есть ведь другой план – американский. Он менее сентиментален. Предлагается наносить поражения России всеми средствами, вплоть до ее полного экономического и военного истощения.

Строго говоря, какой из этих планов лучше для Украины – сказать непросто. Разница в том, что план США работает. План Германии – Франции – Италии, видимо, нет.

Поэтому Шольц 27 мая уже заявил, что поставит Украине все необходимое оружие. По его словам, будет даже "доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", – пишет Шпигель.

Новый глава МИДа Франции Катрин Колонна 30 мая приехала в Украину, посетила Бучу, где выглядела слегка обалдевшей. После чего уже в Киеве сообщила, что Франция ускорит поставки техники для ЗСУ.

Первым делом новая глава МИД Франции Катрин Колонна приехала в Украину
Первым делом новая глава МИД Франции Катрин Колонна приехала в Украину / Фото: 24tv.ua

От Италии пока никаких новостей не поступало. Может, они хотят написать еще один мирный план – и снова послушать его оценки от Медведева?

Самое интересное, что меняется все очень быстро. Искать мирного урегулирования первыми начали французы в начале апреля. Макрон долго общался с путиным и погрузился в его мировоззрение.

Немцы и итальянцы присоединились к "зраде", вероятно, в середине апреля. В течение месяца троица "зрадників" убедилась, что их план не работает. Как раз в это время появились публикации в прессе об особом взгляде трех европейских государств на проблему России. Может быть, эти публикации уже устарели. Как патриарх американской политики Генри Киссинджер, который выступая в Давосе, тоже предлагал договариваться с Россией.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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