Британия будет отправлять на карантин в отели туристов из стран "повышенного риска"

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации правительство Британии будет требовать от людей, въезжающих на территорию из 30 стран, находиться на самоизоляции в гостинице.

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Об этом сообщает The Guardian.

В список стран попали Бразилия, Португалия, страны Южной Америки, ЮАР и граничащие с ней страны. Также ограничения коснутся и государства Кабо-Верде.

Сейчас сообщение между многими из этих государств и Великобританией ограничено. Список гостиниц, где смогут останавливаться граждане из других стран, окончательно будет утверждаться властями.

Согласно последним данным, в Британии зафиксировали более 3,67 млн случаев коронавируса. За все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 98 тысяч человек.

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Недавно Британия установила мировой рекорд по количеству смертей за неделю.

В то же время в ВОЗ заявили, что даже масштабная вакцинация не остановит коронавирус.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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