Дуда ответил на угрозы со стороны РФ нецензурной польской пословицей

Польский лидер добавил, что поляки – это нация, которая хочет жить в мире и никогда ни на кого не нападал, особенно за последнее столетие

Дуда также призвал Москву прекратить бомбардировки жилых домов, в результате которых гибнет гражданское население. Коллаж "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал намеки российской стороны о том, что военные действия российской армии могут ограничиться не только территорией Украины.

Об этом сообщает TVP Info.

Реклама

Подробности

"В Польше такая поговорка – нецензурная, правда: "не пугай, не пугай... (а то сам обделаешься – ред.)", - сказал Дуда.

Польский лидер добавил, что поляки – это нация, которая хочет жить в мире и никогда ни на кого не нападал, особенно за последнее столетие.

"Но мы должны быть готовы к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наше отечество настолько обширно, что место похоронить таких нападающих точно найдется", - подчеркнул Дуда.

Реклама

Дуда также призвал Москву прекратить бомбардировки жилых домов, в результате которых гибнет гражданское население.Разбомбленный Киев, по его словам, местами очень напоминает польскую столицу Варшаву в 1944 году. Однако, по мнению Дуды, прекращение огня скорее сыграет на руку российской армии.

Напомним, власти Польши вышлют из страны 40 представителей внешнеполитического ведомства РФ за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата.

Ситуация с российскими дипломатами