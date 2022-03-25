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Дуда відповів на погрози з боку РФ нецензурним польським прислів'ям

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25 березня, 03:42
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Польський лідер додав, що поляки – це нація, яка хоче жити у світі і ніколи ні на кого не нападала, особливо за останнє століття
Дуда також закликав Москву припинити бомбардування житлових будинків, внаслідок яких гине громадянське населення. Колаж "Сьогодні"
Дуда також закликав Москву припинити бомбардування житлових будинків, внаслідок яких гине громадянське населення. Колаж "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував натяки російської сторони на те, що військові дії російської армії можуть обмежитися не лише територією України.

Про це повідомляє TVP Info.

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"У Польщі така приказка – нецензурна, правда: "не лякай, не лякай... (а то сам обробишся – ред.)", – сказав Дуда.

Польський лідер додав, що поляки – це нація, яка хоче жити у світі і ніколи ні на кого не нападала, особливо за останнє століття.

"Але ми маємо бути готові до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша батьківщина настільки велика, що місце поховати таких нападників точно знайдеться", – наголосив Дуда.

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Дуд також закликав Москву припинити бомбардування житлових будинків, внаслідок яких гине громадянське населення. Розбомблений Київ, за його словами, місцями дуже нагадує польську столицю Варшаву в 1944 році. Проте, на думку Дуди, припинення вогню скоріше зіграє на руку російській армії.

Нагадаємо, влада Польщі надішле з країни 40 представників зовнішньополітичного відомства РФ за їхню діяльність, несумісну зі статусом дипломата.

Ситуація із російськими дипломатами

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