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ЕС поддержит Чехию в привлечении России к ответственности за взрывы

22 апреля, 03:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Евросоюзе обеспокоены грубым нарушением международного права и суверенитета Чешской Республики, а также последующими угрозами РФ в ее адрес

Европейский Союз очень серьезно относится к разоблачению офицеров ГРУ России как виновников взрывов на складах боеприпасов в чешском Врбетице и поддержит Чехию в привлечении виновных к ответственности.

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Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

"ЕС глубоко обеспокоен грубым нарушением международного права и суверенитета Чешской Республики, а также любыми подобными действиями, направленными против любого другого государства-члена ЕС", - говорится в документе.

В Евросоюзе также осудили непропорциональную реакцию и последующие угрозы России в адрес Чешской Республики.

"Подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью, в том числе на уровне Европейского Союза, в зависимости от обстоятельств", – говорят в Совете ЕС.

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Там также выразили полную солидарность с Чешской Республикой и поддержали ее последние действия в отношении российских дипломатов, пообещав поддерживать ее и в дальнейшем.

Напомним, 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов российских спецслужб под дипломатическим прикрытием, в ответ Россия выдворила из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии заявили, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Речь идет об инциденте, который произошел 16 октября 2014 года и в результате которого погибли два человека.

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Россия Чехия ЕС Совет ЕС взрывы на складах
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