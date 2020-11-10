Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцин от COVID-19

Европейская комиссия в ближайшее время планирует закупить около 300 млн доз вакцин от коронавируса от производителей Pfizer и BioNTech.

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Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Замечательные новости от Pfizer и BioNTech об успешных результатах их последнего клинического испытания вакцины против коронавируса. Европейская наука работает. Европейская комиссия вскоре подпишет с ними контракт по покупке около 300 млн доз", – написала Урсула фон дер Ляйен.

К слову, ранее мы писали, что Европейский Союз рассчитывает, что серьезные поставки вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в страны Европы начнутся в апреле 2021 года.

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Также мы писали о том, что вакцина от коронавируса, созданная компанией AstraZeneca, вызвала у пожилых людей такую же иммунную реакцию, как и у молодых, что является хорошим знаком.

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Напомним, в Евросоюзе заявили, что вакцинировать против нового коронавируса до 2022 года удастся только часть населения Европейского Союза.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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