Германия закрыла воздушное пространство для самолетов из России

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Германия предварительно закрыла свое воздушное пространство для самолетов таких российских авиакомпаний, как "Аэрофлот" и S7. Соответствующее решение было принято из-за отмены полетов немецкого авиаперевозчика Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения Москвы.

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Об этом говорится в официальном ответе Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ, передает DW.

В германском министерстве пояснили, что воздушное пространство Германии вновь откроют для российских авиакомпаний, как только РФ выдаст разрешение на полеты Lufthansa.

Несколькими часами ранее Lufthansa вынуждена была отменить запланированные на 2 июня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно и из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно "из-за отсутствия согласования с властями" России.

"Мы проинформировали пассажиров и, конечно, сожалеем о причиненных неудобствах", – заявил представитель компании.

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Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.

Напомним, 27 мая gосле того, как многие страны и авиакомпании отказались совершать рейсы через белорусское воздушное пространство, Россия запретила влетать в свое пространство самолетам, которые облетают Беларусь. Тогда были отменены рейсы в Москву из Вены и Парижа.

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