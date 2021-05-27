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Россия не впустила два самолета из ЕС из-за Беларуси – рейсы в Москву отменяют

27 мая, 16:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Две европейские авиакомпании не получили разрешение от российских властей о коррекции воздушного маршрута в облет Беларуси

/ Фото: Flickr

После того, как многие страны и авиакомпании отказались совершать рейсы через белорусское воздушное пространство, Россия запретила влетать в свое пространство самолетам, которые облетают Беларусь.

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На данный момент об этом сообщили уже две авиакомпании. Одна из них – Austrian Airlines. Перевозчик заявил, что рейс Вена – Москва был скорректирован из-за решения облететь Беларусь, однако российские власти не предоставили разрешение на такой маршрут.

"В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", – отметили в авиакомпании.

В то же время завтрашний рейс Вена – Москва пока что не был отменен.

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Также был отменен рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France, которая тоже не получила от авиационных властей РФ разрешение на изменение воздушного коридора.

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Фото: коллаж "Сегодня"

При этом официально о запрете на прием рейсов, отказавшихся лететь через Беларусь, в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ не сообщали.

Напомним, с 26 мая Украина тоже запретила авиасообщение с Беларусью, а на границе перестали оформлять пассажиров, следующих из или в эту страну.

Также мы сообщали, что Евросоюз запретил влетать в свое воздушное пространство белорусским авиаперевозчикам. В первую очередь это касается "Белавиа" – вчера первый самолет компании отказались впускать в польское небо.

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