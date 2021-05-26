Новый удар Лукашенко? Белорусский самолет развернули на границе с Польшей

Самолет кружит над границей, чтобы использовать топливо и иметь допустимый вес для посадки

Самолет "Белавиа" кружит над городом. Коллаж "Сегодня"

После того как страны и авиакомпании начали массово отказываться летать над Беларусью, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" Минск — Барселона развернули у польской границы.

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Об этом сообщает Flightradar.

Местонахождение самолета. Скриншот

Самолет кружил над Кобрином, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу для посадки. Пока самолет был в небе, за ним следили онлайн почти 68 тысяч человек.

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Сколько людей следят за белорусскими самолетами. Скриншот

В свою очередь польское управление гражданской авиации сообщило, что допуск самолетов в воздушное пространство не в его компетенции, а потому регулятору не известно, почему этот самолет летал кругами у польской границы.

По состоянию на 16:00 самолет уже вернулся в Минск.

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Напомним, принудительная посадка в Минске самолета лоукостера Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, может привести к тому, что небо Беларуси станет бесполетным для многих стран. К этому, в частности, призвали на саммите Евросоюза.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.