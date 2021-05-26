Українська
$ 27,46
33,66
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Новый удар Лукашенко? Белорусский самолет развернули на границе с Польшей

26 мая, 15:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Самолет кружит над границей, чтобы использовать топливо и иметь допустимый вес для посадки

Самолет "Белавиа" кружит над городом. Коллаж "Сегодня"

Самолет "Белавиа" кружит над городом. Коллаж "Сегодня"

После того как страны и авиакомпании начали массово отказываться летать над Беларусью, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" Минск — Барселона развернули у польской границы.

Реклама

Об этом сообщает Flightradar.

Местонахождение самолета. Скриншот

Местонахождение самолета. Скриншот

Самолет кружил над Кобрином, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу для посадки. Пока самолет был в небе, за ним следили онлайн почти 68 тысяч человек.

Реклама

Сколько людей следят за белорусскими самолетами. Скриншот

Сколько людей следят за белорусскими самолетами. Скриншот

В тренде
Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)
Протасевича задержали 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

В свою очередь польское управление гражданской авиации сообщило, что допуск самолетов в воздушное пространство не в его компетенции, а потому регулятору не известно, почему этот самолет летал кругами у польской границы.

По состоянию на 16:00 самолет уже вернулся в Минск.

Скриншот
Реклама

Скриншот

Напомним, принудительная посадка в Минске самолета лоукостера Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, может привести к тому, что небо Беларуси станет бесполетным для многих стран. К этому, в частности, призвали на саммите Евросоюза.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходит
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходитДругие страны
"Его просто убьют там". Мы узнали у матери Протасевича, что ждет ее сынаДругие страны
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"Другие страны
Совбез ООН экстреннно собирается из-за Беларуси: все подробности ареста Протасевича (обновляется)
Совбез ООН экстреннно собирается из-за Беларуси: все подробности ареста Протасевича (обновляется)Другие страны
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировали
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировалиДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять