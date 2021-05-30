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Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против чиновников РФ

30 мая, 15:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сассоли предложил разместить фотографии Протасевича во всех аэропортах стран ЕС

Давид-Мариа Сассоли

Давид-Мариа Сассоли / Фото: AFP

Глава Европейского парламента Давид Сассоли считает, что принудительная посадка самолета в Беларуси способствует укреплению отношений Минска с Москвой и призвал к ужесточению санкций против российских чиновников.

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Об этом он сказал в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, передает DW.

"Нам необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", – сказал политик.

Также он отметил, что отношения ЕС и России очень напряженные в частности и из-за отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.

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Напомним, РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

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Также Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии.

Кроме того, ранее МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата и потребовал покинуть страну из-за причастности к организации шпионской сети.

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