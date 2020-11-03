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ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в центре Вены

3 ноября, 21:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Группировка подтвердила предположения министра внутренних дел Австрии

Организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в центре Вены, в результате которого погибли четверо мирных граждан и был ликвидирован один злоумышленник.

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Об этом сообщает телеканал France 24.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил во вторник утром, что ликвидированный полицией террорист был "сочувствующим" организации "Исламское государство", и уже вечером террористическая группировка взяла на себя ответственность за нападение, выложив в Telegram соответствующее заявление.

По последним данным, в результате теракта двадцать человек были ранены, трое из которых в тяжелом состоянии.

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Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии произошел ряд террористических атак в разных местах города: нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, сообщалось также о взрыве. Писали, что в результате стрельбы у синагоги погибли семь человек, однако цифра не подтвердилась.

Также сообщалось, что во время теракта в Вене погибли четыре человека: трое мирных жителей – двое мужчин и женщина. Затем стало известно о смерти 21-летнего парня, скончавшегося от пулевых ранений в грудь.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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вена теракты ИГИЛ

Источник: Сегодня

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