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Испания открывает границы: когда начнут впускать туристов

11 марта, 16:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В королевстве готовятся ввести COVID-паспорта для приезжих

С середины мая Испания планирует внедрение цифровых паспортов иммунизации и начать впускать иностранных туристов.

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Об этом, как сообщает Reuters, заявила министр туризма королевства Рейес Марото.

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COVID-паспорта в Испании могут появиться 19 мая – в день, когда в Мадриде откроется международная туристическая ярмарка FITUR 2021.

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Напомним, что c начала распространения коронавирусной инфекции в Испании зарегистрировали почти 3,2 млн случаев COVID-19, в том числе 72 тыс. смертельных.

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Сейчас в стране идет активная кампания по вакцинации населения – испанцев прививают вакцинами от AstraZeneca, Moderna и Pfizer/BioNTech, а сегодня в ЕС одобрили также препарат, разработанный Johnson & Johnson, – в скором времени его начнут поставлять и в Испанию.

Как мы уже писали, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла информацию о разработанных в ЕС "зеленых пропусках" (Green Pass), которые позволят европейцам путешествовать как внутри Евросоюза, так и за его пределами.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Испания вакцинация паспорт коронавирус COVID-19
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