Испания открывает границы: когда начнут впускать туристов

С середины мая Испания планирует внедрение цифровых паспортов иммунизации и начать впускать иностранных туристов.
Об этом, как сообщает Reuters, заявила министр туризма королевства Рейес Марото.
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COVID-паспорта в Испании могут появиться 19 мая – в день, когда в Мадриде откроется международная туристическая ярмарка FITUR 2021.
Напомним, что c начала распространения коронавирусной инфекции в Испании зарегистрировали почти 3,2 млн случаев COVID-19, в том числе 72 тыс. смертельных.
Сейчас в стране идет активная кампания по вакцинации населения – испанцев прививают вакцинами от AstraZeneca, Moderna и Pfizer/BioNTech, а сегодня в ЕС одобрили также препарат, разработанный Johnson & Johnson, – в скором времени его начнут поставлять и в Испанию.
Как мы уже писали, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла информацию о разработанных в ЕС "зеленых пропусках" (Green Pass), которые позволят европейцам путешествовать как внутри Евросоюза, так и за его пределами.
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