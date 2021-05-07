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Коронавирус побежден? В Литве создали первое лекарство от COVID-19

7 мая, 12:21

Виталий Семченко Виталий Семченко

Степень эффективности разработки будет ясна уже в этом году. А сейчас Northway Biotech приступает к созданию еще одного препарата против коронавируса

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Литовская компания Northway Biotech заявила, что вместе со швейцарскими учеными создала первое лекарство от COVID-19.

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Об этом сообщает Тhe Baltic Times.

"Мы передали швейцарцам клинические исследования. В ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство от коронавируса, могу сказать, что да, доведено (создание лекарства. – Ред.) до такого уровня, что сейчас проходят клинические исследования", – отметил председатель правления компании Владас Бумялис.

По его словам, степень эффективности разработки будет ясна уже в этом году. А сейчас Northway Biotech приступает к созданию еще одного препарата против коронавируса.

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"Пока нет этих лекарств от коронавируса. То, что мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди хотят прививаться. Но, если ты не привит и заразишься, тебе нужно то, чем можно лечиться", – сказал представитель компании.

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Как сообщалось ранее, турецкая компания Aksa Akrilik утверждает, что создала материал, попадая на который, 97,5% коронавируса погибают в течение 30 минут.

Также мы писали о другой разработке ученых –нанотехнологическом тесте на COVID-19, который показывает результат в течение 10 секунд с точностью 99%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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