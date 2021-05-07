Коронавирус побежден? В Литве создали первое лекарство от COVID-19

Степень эффективности разработки будет ясна уже в этом году. А сейчас Northway Biotech приступает к созданию еще одного препарата против коронавируса

Коллаж "Сегодня"

Литовская компания Northway Biotech заявила, что вместе со швейцарскими учеными создала первое лекарство от COVID-19.

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Об этом сообщает Тhe Baltic Times.

"Мы передали швейцарцам клинические исследования. В ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство от коронавируса, могу сказать, что да, доведено (создание лекарства. – Ред.) до такого уровня, что сейчас проходят клинические исследования", – отметил председатель правления компании Владас Бумялис.

По его словам, степень эффективности разработки будет ясна уже в этом году. А сейчас Northway Biotech приступает к созданию еще одного препарата против коронавируса.

"Пока нет этих лекарств от коронавируса. То, что мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди хотят прививаться. Но, если ты не привит и заразишься, тебе нужно то, чем можно лечиться", – сказал представитель компании.

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Как сообщалось ранее, турецкая компания Aksa Akrilik утверждает, что создала материал, попадая на который, 97,5% коронавируса погибают в течение 30 минут.

Также мы писали о другой разработке ученых –нанотехнологическом тесте на COVID-19, который показывает результат в течение 10 секунд с точностью 99%.

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