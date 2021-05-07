Коронавірус переможений? У Литві створили перші ліки від COVID-19

Ступінь ефективності розробки буде ясний вже цього року. А зараз Northway Biotech приступає до створення ще одного препарату проти коронавірусу

Колаж "Сьогодні"

Литовська компанія Northway Biotech заявила, що разом зі швейцарськими вченими створила перші ліки від COVID-19.

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Про це повідомляє Тhe Baltic Times.

"Ми передали швейцарцям клінічні дослідження. У відповідь на запитання про те, чи створені в Литві ліки від коронавірусу, можу сказати, що так, доведено (створення ліків. – Ред.) до такого рівня, що зараз проходять клінічні дослідження", – зазначив голова правління компанії Владас Бумяліс.

За його словами, ступінь ефективності розробки буде ясий вже цього року. А зараз Northway Biotech приступає до створення ще одного препарату проти коронавірусу.

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"Наразі немає ліків проти коронавірусу. Те, що ми створюємо, все одно має з'явитися, оскільки не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо тобі не зроблено щеплення і ти заразишся, тобі потрібно те, чим можна лікуватися", – сказав представник компанії.

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Як повідомлялося раніше, турецька компанія Aksa Akrilik стверджує, що створила матеріал, потрапляючи на який, 97,5% коронавірусу гине протягом 30 хвилин.

Також ми писали про іншу розробку вчених – нанотехнологічний тест на COVID-19, який показує результат протягом 10 секунд з точністю 99%.

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