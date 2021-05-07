Коронавірус переможений? У Литві створили перші ліки від COVID-19

Колаж "Сьогодні"
Литовська компанія Northway Biotech заявила, що разом зі швейцарськими вченими створила перші ліки від COVID-19.
Про це повідомляє Тhe Baltic Times.
"Ми передали швейцарцям клінічні дослідження. У відповідь на запитання про те, чи створені в Литві ліки від коронавірусу, можу сказати, що так, доведено (створення ліків. – Ред.) до такого рівня, що зараз проходять клінічні дослідження", – зазначив голова правління компанії Владас Бумяліс.
За його словами, ступінь ефективності розробки буде ясий вже цього року. А зараз Northway Biotech приступає до створення ще одного препарату проти коронавірусу.
"Наразі немає ліків проти коронавірусу. Те, що ми створюємо, все одно має з'явитися, оскільки не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо тобі не зроблено щеплення і ти заразишся, тобі потрібно те, чим можна лікуватися", – сказав представник компанії.
Як повідомлялося раніше, турецька компанія Aksa Akrilik стверджує, що створила матеріал, потрапляючи на який, 97,5% коронавірусу гине протягом 30 хвилин.
Також ми писали про іншу розробку вчених – нанотехнологічний тест на COVID-19, який показує результат протягом 10 секунд з точністю 99%.
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