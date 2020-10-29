"Лавина" терактов против Франции: атаковали людей в Авиньоне и посольство

Атака в Ницце начинает казаться лишь первой в серии нападений против французов

Вслед за терактом в центре Ниццы, где вследствие атаки в церкви погибли трое человек, во Франции произошло новое нападение.

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Как сообщает радиостанция Europe1, новый инцидент случился в городе Авиньон на юго-востоке страны.

По данным журналистов, около 11:15 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из районов города мужчина угрожает прохожим пистолетом. При этом он кричал "Аллах акбар!".

На место событий прибыли полицейские и открыли огонь по злоумышленнику. В результате полученных травм он скончался на месте. Начато расследование.

А спустя около часа после этого произошло новое нападение, но уже за пределами Франции – неизвестный мужчина атаковал охранника посольства Франции в городе Джидда, Саудовская Аравия. При себе у него был некий острый предмет, пишет Metro, ссылаясь на саудовское телевидение.

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Место атаки на французское посольство в Саудовской Аравии. Фото: A3Haber В тренде Ереван обвинил Баку в обстреле роддома "столицы" Карабаха и заявил о тактическом отступлении

Злоумышленник был арестован, а охранника доставили в больницу – его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что утром 29 октября в римско-католический собор Нотр-Дам-де-Ницц ворвался мужчина с холодным оружием и убил мужчину и женщину. Еще один человек был ранен и скончался уже за пределами церкви.

Теракт произошел спустя менее двух недель после того, как в пригороде Парижа обезглавили учителя географии Самюэля Пати, который показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве демонстрации свободы слова.

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