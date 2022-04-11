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Литва планирует обучать украинских военных работать с техникой НАТО

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 апреля, 01:42
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Обучение будет организовано в ближайшее время
Украинских военных хотят учить работать с техникой НАТО/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украинских военных хотят учить работать с техникой НАТО/Фото: коллаж: "Сегодня"

В ближайшее время в Литве планируют организовать обучение украинских военных, чтобы помочь им подготовиться к работе с западной техникой.

Об этом пишет издание Delfi.

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Подробности

"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем обучение для украинских военных здесь в Литве… Мы готовы тренировать инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с военным оборудованием, техникой или оружием, которое есть, это те знания, необходимые для управления операциями в Украине", — подчеркнул командующий литовской армией генерал Валдемарас Рупшис.

Такое заявление Рупшис сделал после того, как провел встречу с Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом – начальником штаба армии США, находящимся с визитом в Литве.

Литовский генерал подчеркнул, что помощь украинской армии означает безопасность всей Европы.

"Уже около двух месяцев Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы", — отметил Рупшис.

Литва призвала признать геноцидом военные преступления России в Украине

Международное сообщество должно осудить агрессию и военные преступления, совершенные Россией, и квалифицировать их как геноцид.

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"Действия России несовместимы с ее членством в ООН и Совете ООН по правам человека, поэтому мы призываем к исключению России из этих и других международных организаций", – заявила глава комитета по иностранным делам Лайма-Люция Андрикене.

В комитете отметили, что этот шаг является ответом на массовые жестокие преступления, совершенные российской армией против мирных жителей в Буче, Ирпене, Гостомеле, Мариуполе и других местах в Украине.

Андрикене добавила, что Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений, совершенных в Украине:

"Мы требуем, чтобы всех, – а не только Владимира Путина, Александра Лукашенко и командующих российской армией, которые отдавали приказы убивать мирных жителей или не остановили расправу над мирным населением, – рядовых солдат привлекли к ответственности за кровопролитие и разрушенные жизни невинных украинцев".

Также депутаты призвали международные организации и парламенты усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.

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