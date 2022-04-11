Литва планує навчати українських військових працювати з технікою НАТО

Навчання будуть організовані найближчим часом

Українських військових хочуть навчати працювати з технікою НАТО/Фото: колаж: "Сьогодні"

Найближчим часом у Литві планують організувати навчання для українських військових, аби допомогти їм підготуватись до роботи із західною технікою.

Про це пише видання Delfi.

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"Для досягнення максимального результату найближчим часом організуємо навчання для українських військових тут у Литві… Ми готові тренувати інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою чи зброєю, яка є, це ті знання, які необхідні для управління операціями в Україні", — наголосив командувач литовської армії генерал Валдемарас Рупшіс.

Таку заяву Рупшіс зробив після того, як провів зустріч з Джеймсом Чарльзом МакКонвіллом — начальником штабу армії США, який перебуває з візитом у Литві.

Литовський генерал наголосив, що допомога українській армії означає безпеку для всієї Європи.

"Вже майже два місяці Україна воює не лише за свою безпеку, а й за безпеку та демократію всієї Європи", – зауважив Рупшіс.

Литва закликала визнати геноцидом воєнні злочини Росії в Україні

Міжнародна спільнота має засудити агресію і воєнні злочини, вчинені Росією, та кваліфікувати їх як геноцид.

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"Дії Росії несумісні з її членством в ООН та Раді ООН з прав людини, тому ми закликаємо до виключення Росії з цих та інших міжнародних організацій", – заявила голова комітету із закордонних справ Лайма-Люція Андрікене.

У комітеті зазначили, що цей крок є відповіддю на масові жорстокі злочини, вчинені російською армією проти мирних жителів у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Маріуполі та інших місцях в Україні.

Андрікене додала, що Міжнародний кримінальний суд уже розпочав розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні:

"Ми вимагаємо, щоб усіх, – а не тільки Володимира Путіна, Олександра Лукашенка та командувачів російської армії, які віддавали накази вбивати мирних жителів або не зупинили розправу над мирним населенням, – рядових солдатів притягнули до відповідальності за кровопролиття та зруйновані життя безневинних українців".

Також депутати закликали міжнародні організації та парламенти посилити військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України.

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