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Любил Средневековье и Гитлера. СМИ узнали о жизни мужчины, ударившего Макрона по лицу

9 июня 2021 21:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Следователи считают Дамиэна Тарела запутавшимся и чокнутым геймером – о чем говорит его страница в Instagram

У напавшего в голове была "идеологическая каша", считают следователи. Фото: коллаж "Сегодня"

У напавшего в голове была "идеологическая каша", считают следователи. Фото: коллаж "Сегодня"

Мужчина, который публично ударил президента Франции Эммануэля Макрона по лицу, увлекается средневековыми реконструкциями и Адольфом Гитлером.

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Об этом сообщает Le Parisien.

Мужчиной, напавшим на французского лидера, оказался 28-летний Дэмиан Тарел. Во время обысков у него дома нашли копию книги "Майн кампф", оружие, советский флаг, японские комиксы и военные симуляторы.

Дэмиан Тарел. Фото: instagram.com/fossillusse

Дэмиан Тарел. Фото: instagram.com/fossillusse

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На этом фоне следователи пришли к выводу, что у мужчины в голове "идеологическая каша". Приближенный к расследованию источник описывает Тарела как "немного запутавшегося, немного чокнутого и немного геймера".

Фото: instagram.com/fossillusse

Фото: instagram.com/fossillusse

Мужчина оказался руководителем местного клуба исторических европейских боевых искусств, включая традиционное фехтование.

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Вместе с ним за оскорбления в адрес Макрона был арестован и его приятель-одногодка. Сейчас они находятся под стражей.

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Фото: instagram.com/fossillusse

Фото: instagram.com/fossillusse

Напомним, что сам инцидент произошел 8 июня во время визита Макрона в департамент Дром. Ударив президента, Тарел кричал французский королевский боевой клич "Монжуа Сен-Дени". Сам Макрон призывает не преувеличивать значимость произошедшего, считая это единичным случаем.

Напомним, что в прошлом месяце после отмены запрета на работу кафе в Париже Макрон посетил одно из парижских заведений и поднял тост за Украину.

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июня, смотрите в видеосюжете:

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