Макрон решил "разозлить" невакцинированных – что придумал

8 января в Париже прошла 100-тысячная акция протеста против жестких мер, принятых правительством Франции в связи с пандемией COVID-19. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усложнить жизнь невакцинированным людям настолько, что они вынуждены будут сделать прививку. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения законопроекта о "вакцинных пропусках", которые будут обязаны предъявлять люди при посещении общественных мест.
Заявление
В интервью газете Le Parisien Макрон сказал, что хотел "досадить" непривитым французам, сделав их жизнь настолько сложной, что в конце концов они согласятся на прививку. Он употребил глагол, производный от слова "дерьмо" — сленговое "emmerder" от "merde", который также можно перевести как "разозлить", "действовать на нервы".
Непривитых людей президент назвал "безответственными" и "недостойными считаться гражданами".
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Критика
По данным агентства Reuters, ряд французских СМИ и политиков начали критиковать высказывания Макрона.
В частности, лидер республиканцев Кристиан Джейкоб сказал, что "президент не может говорить таких вещей". В то же время премьер-министр Жан Кастекс заявил, что люди, получившие вакцину, раздражены теми, кто от нее отказывается.
Ситуация с пандемией
- Коронавирус продолжает мутировать и создавать новые штаммы. Ученые из Кипра сообщили об обнаружении нового варианта COVID-19. Они назвали свое открытие "Дельтакрон".
- На юге Франции выявили еще один новый вариант коронавируса, которым заразились уже больше десятка человек. Ученые предполагают, что он может быть еще заразнее, чем предыдущие штаммы. Пока он получил временное название B.1.640.2.
- Сейчас мир атакует новая ковид-волна – штамм "Омикрон" обнаружен уже в более чем 100 странах. Заболевание достаточно быстро протекает, однако и осложнения он дает не менее серьезные, чем ранее обнаруженные штаммы.