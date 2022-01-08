Макрон решил "разозлить" невакцинированных – что придумал

Президент считает, что непривитые французы недостойны гражданства

Макрон ведет свою борьбу с противниками вакцинации / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

8 января в Париже прошла 100-тысячная акция протеста против жестких мер, принятых правительством Франции в связи с пандемией COVID-19. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усложнить жизнь невакцинированным людям настолько, что они вынуждены будут сделать прививку. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения законопроекта о "вакцинных пропусках", которые будут обязаны предъявлять люди при посещении общественных мест.

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В интервью газете Le Parisien Макрон сказал, что хотел "досадить" непривитым французам, сделав их жизнь настолько сложной, что в конце концов они согласятся на прививку. Он употребил глагол, производный от слова "дерьмо" — сленговое "emmerder" от "merde", который также можно перевести как "разозлить", "действовать на нервы".

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Непривитых людей президент назвал "безответственными" и "недостойными считаться гражданами".

Критика

По данным агентства Reuters, ряд французских СМИ и политиков начали критиковать высказывания Макрона.

В частности, лидер республиканцев Кристиан Джейкоб сказал, что "президент не может говорить таких вещей". В то же время премьер-министр Жан Кастекс заявил, что люди, получившие вакцину, раздражены теми, кто от нее отказывается.

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Ситуация с пандемией