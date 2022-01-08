Макрон вирішив "роздратувати" невакцинованих – що вигадав

8 січня у Парижі пройшла 100-тисячна акція протесту проти жорстких заходів, вжитих урядом Франції у зв'язку з пандемією COVID-19. Напередодні президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв ускладнити життя невакцинованим людям настільки, що вони будуть змушені зробити щеплення. Ця заява прозвучала на тлі обговорення законопроекту про "вакцинні перепустки", які будуть зобов'язані пред'являти люди у громадських місцях.
Заява
В інтерв'ю газеті Le Parisien Макрон сказав, що хотів "досадити" нещепленим французам, зробивши їхнє життя настільки складним, що врешті-решт вони погодяться на щеплення. Він ужив дієслово, похідне від слова "лайно" – сленгове "emmerder" від "merde", яке також можна перекласти як "розлютити", "діяти на нерви".
Нещеплених людей президент назвав "безвідповідальними" та "негідними вважатися громадянами".
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Критика
За даними агентства Reuters, ряд французьких ЗМІ та політиків почали критикувати висловлювання Макрона.
Зокрема, лідер республіканців Крістіан Джейкоб сказав, що президент не може говорити такі речі. Водночас, прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що люди, які отримали вакцину, роздратовані тими, хто від неї відмовляється.
Ситуація із пандемією
- Коронавірус продовжує мутувати і створювати нові штами. Вчені із Кіпру повідомили про виявлення нового варіанту COVID-19. Вони назвали своє відкриття "Дельтакрон".
- На півдні Франції виявили ще один новий варіант коронавірусу, яким заразилися вже більше десятка людей. Вчені припускають, що він може бути ще заразнішим, ніж попередні штами. Поки що він отримав тимчасову назву B.1.640.2.
- Наразі світ атакує нова ковід-хвиля – штам "Омікрон" виявлено вже у більш ніж 100 країнах. Захворювання досить швидко протікає. Однак, і ускладнення він дає не менш серйозні, ніж раніше виявлені штами.