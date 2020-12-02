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Наезд на пешеходов в Германии: выяснились новые подробности трагедии

2 декабря, 06:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Последние несколько дней водитель жил в машине

Водитель внедорожника, который совершил наезд на пешеходной зоне в Трире в Германии, был в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщает FAZ.

По словам старшего прокурора города Петера Фрицена, 51-летнего подозреваемого осмотрел врач. Выяснилось, что у него есть признаки психического заболевания. Также тест показал, что перед тем как сесть за руль, мужчина выпил немалое количество алкоголя.

Прокурор также добавил, что последние дни мужчина жил в машине.

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Жертвами ДТП в Трире стали уже пять человек. Сейчас подозреваемого задержали. Пока правоохранители выясняют все детали происшествия, в том числе и мотивы.

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Отметим, водитель внедорожника въехал в пешеходную зону со скоростью примерно 100 км/ч. По словам очевидцев ДТП, сила удара была такова, что "люди летели по воздуху".

Также мы писали о том, что водитель ехал зигзагами, пытаясь навредить как можно большему количеству человек.

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ДТП Германия полиция
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