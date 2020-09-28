Немецкие СМИ сообщили о тайном визите Меркель к Навальному

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно выписали из клиники "Шарите", посещала канцлер Германии Ангела Меркель.

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Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Отмечается, что немецкий канцлер тайно приходила к отравленному российскому оппозиционеру, ее визит был засекречен.

Таким образом Меркель подчеркнула солидарность немецкого правительства с российским оппозиционным политиком, отмечает издание.

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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок". Позже спецлаборатории Франции, Швеции и Германии подтвердили наличие этого отравляющего вещества в организме политика. Однако Навальный в клинике "Шарите" все же пошел на поправку и выздоровел. Теперь он пройдет длительную реабилитацию в Германии из-за последствий отравления. Навальный рассказал о планах после выписки из больницы.

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А тем временем в немецкой прокуратуре пришли к выводу, что не могут расследовать отравления россиянина: данный случай не подпадает под действие Международного уголовного кодекса, поскольку не является военным преступлением. Начало расследования усложняется тем, что отравление случилось в России.

А в самой России арестовали квартиру и банковские счета Навального. Оппозиционера "наказали" за одно из его расследований.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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