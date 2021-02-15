"Новичок", охрана и жена: Германия раскрыла новые детали лечения Навального

С момента своего прибытия в Германию, где его лечили после отравления боевым ядом "Новичок", российский оппозиционер Алексей Навальный находился под постоянной защитой спецслужб, а вместе с ним прилетели лишь двое человек.

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Об этом говорится в ответе федерального правительства, который был направлен на депутатский запрос пророссийской партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.

Сайт "Сегодня" ознакомился с новыми подробностями покушения на российского оппозиционера.

Охрана

После того, как Алексея Навального привезли в Германию для лечения и восстановления после покушения и до самого выезда обратно в Россию, он находился под государственной охраной.

"С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции", – заявили в Кабмине.

Сопровождающие

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В правительстве также перечислили тех, кто сопровождал политика.

"Помимо Алексея Навального, его жена Юлия Навальная и его пресс-секретарь Кира Ярмыш летели рейсом из Омска в Берлин, которым они въехали в ФРГ", – гласит документ.

"Новичок"

Несколько вопросов касались также нервно-паралитического агента "Новичок", которым отравили оппозиционера.

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Как показала экспертиза, следы этого вещества, обнаруженные в крови Навального, совпадают со следами на бутылке из-под воды и других предметах оказались идентичными.

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Также стало известно, что у Юлии Навальной и Ярмыш не обнаружили следов отравления.

"На момент получения неопровержимых доказательств отравления Алексея Навального химическим нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", при соответствующем воздействии у этих людей уже должны были быть аналогичные симптомы отравления", – утверждается в докладе.

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Что осталось неизвестным?

При этом отвечать на несколько других вопросов власти отказались. В частности, Кабмин не стал раскрывать какое именно ведомство установило следы яда, назвав эту информацию "особенно сильно затрагивающей общественные интересы". Также правительство отказалось отвечать на вопросы насчет того, кто передал вещественные доказательства покушения немецким правительственным учреждениям, где они хранятся и о других их характеристиках. Кроме того, некоторая другая информация властям страны неизвестно. Например, носили ли сотрудники клиники Charite спецодежду, которая могла бы защитить от воздействия химического агента, и опрашивалась ли соратница Навального Мария Певчих. Напомним, что в Германии Алексей Навальный находился с 22 августа 2020 года до 17 января 2021 года. После этого он вернулся в Москву, где был арестован по обвинению в нарушении условий досрочного освобождения. Спустя неделю суд заменил ему условный срок реальным – 3,5 года колонии общего режима. Через неделю стало известно о том, что его жена покинула Россию и отправилась в Германию. Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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