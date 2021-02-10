Жена Навального улетела из России – СМИ

Предполагается, что Юлия Навальная улетела во Франкфурт-на-Майне

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию.

Реклама

Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает Интерфакс.

Юлия Навальная якобы улетела в Германию. 10 февраля ее самолет вылетел из Москвы во Франкфурт-на-Майне.

Читайте также: Жену Навального оштрафовали за участие в митинге

Ни причины такого решения, ни предполагаемые сроки пребывания женщины в ФРГ не указываются.

В тренде На Гаити заявили о попытке государственного переворота

Реклама

В то же время, адвокат Навальной Светлана Давыдова не смогла подтвердить эту информацию.

Напомним, что 18 января Алексей Навальный был арестован в Москве по возвращению из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок". Все это время Юлия находилась вместе с ним. А 2 февраля суд заменил Навальному условное наказание на 3,5 года колонии общего режима.

Тем временем, другие соратники оппозиционера – его брат Олег Навальный, пресс-секретарь Кира Ярмыш, юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, а также его офтальмолог Анастасия Васильева – находятся под домашним арестом за проведение акций в поддержку политика.

Также 10 февраля стало известно о том, что по представлению Следственного комитета РФ глава штабов Навального Леонид Волков был объявлен российским судом в международный розыск. Он с 2019 года живет в Германии.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама