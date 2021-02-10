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Дружина Навального полетіла з Росії – ЗМІ

10 лютого, 15:36

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Імовірно Юлія Навальний полетіла до Франкфурта-на-Майні

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія залишила Росію.

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Про це, посилаючись на власне джерело, повідомляє Інтерфакс.

Юлія Навальний нібито полетіла до Німеччини. 10 лютого її літак вилетів з Москви до Франкфурта-на-Майні.

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Ані причини такого рішення, ані імовірні терміни перебування жінки в ФРН не вказуються.

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Водночас адвокат Навального Світлана Давидова не змогла підтвердити цю інформацію.

Нагадаємо, що 18 січня Олексій Навальний був заарештований в Москві після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння бойовим отрутою "Новачок". Весь цей час Юлія перебувала разом з ним. А 2 лютого суд замінив Навальному умовне покарання на 3,5 року колонії загального режиму.

Тим часом, інші соратники опозиціонера – його брат Олег Навальний, прессекретарка Кіра Ярмиш, юристка "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь, а також його офтальмологиня Анастасія Васильєва – знаходяться під домашнім арештом за проведення акцій на підтримку політика.

Також 10 лютого стало відомо про те, що за поданням Слідчого комітету РФ голову штабів Навального Леоніда Волкова було оголошено російським судом в міжнародний розшук. Він з 2019 року живе в Німеччині.

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Росія Німеччина Олексій Навальний Юлия Навальная
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