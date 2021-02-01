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Дружину Навального оштрафували за участь в мітингу

1 лютого, 12:11

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Юлія Навальна нібито "створювала перешкоди руху громадського транспорту"

Дружину російського опозиціонера Олексія Навального оштрафували на 20 тисяч рублів (близько 7,5 тисяч гривень) за участь в акції протесту на підтримку її чоловіка, яка пройшла 31 січня в Москві.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Щербинский районний суд Москви визнав Навальну винною в адміністративному правопорушенні за ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Створення перешкод руху громадського транспорту під час мітингу").

Після затримання на мітингу в центрі Москви напередодні Навальний понад три години протримали в поліції, після чого відпустили з адміністративним протоколом.

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Нагадаємо, що минулі вихідні стали в Росії другими поспіль, коли жителі країни виходили на протести на підтримку Олексія Навального, заарештованого в аеропорту Москви після прильоту після лікування в Німеччині.

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За даними правозахисників, в одній лише Москві цього дня були затримані 1450 осіб, а загалом по всій країні затримали понад 5,4 тисячі учасників акцій (включно із понад 80 журналістами). Це значно більше, аніж минулого тижня, коли було затримано понад 4 тисяч осіб.

Загалом за два тижні шодо демонстрантів порушили вже 40 кримінальних справ.

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Росія Москва протести Олексій Навальний Юлия Навальная
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