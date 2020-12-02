Новые подробности ДТП в Германии: погибли отец и двухмесячная дочь, мать и сын – ранены

ДТП в городе Трир на западе Германии, где пьяный злоумышленник задавил пять человек, продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, в числе погибших и пострадавших были члены одной семьи.

Об этом сообщает германский таблоид Bild.

Как пишет издание, погибла малышка, которой было всего 9 с половиной недель, и ее 45-летний отец. Мать ребенка выжила и находится в больнице, как и ее полуторагодовалый сын. Также погибли три женщины в возрасте 25, 52 и 73 лет.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Все жертвы были гражданами Германии. Однако у погибшего отца и двухмесячной дочери также было и греческое гражданство. Полуторагодовалый сын жертвы и мать ребенка, которые тоже получили ранения, также являются гражданами Германии и Греции.

В число пострадавших также попал мужчина с гражданством Германии и Нидерландов, а также и гражданин Люксембурга. Все остальные пострадавшие имеют немецкое гражданство.

Шокированные произошедшим жители города несут на место трагедии цветы, лампадки и детские игрушки.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Напомним, старший прокурор Трира Петер Фрицен рассказал, что у 51-летнего подозреваемого есть признаки психического заболевания, а прежде чем сесть за руль, мужчина выпил немалое количество алкоголя.

Также напомним, что водитель внедорожника въехал в пешеходную зону со скоростью примерно 100 км/ч. По словам очевидцев ДТП, сила удара была такова, что "люди летели по воздуху".

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