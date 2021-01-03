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Почти каждый десятый брак в Германии – однополый

3 января, 15:45

Ольга Литвин Ольга Литвин

Немцы ищут счастья и понимания в однополых союзах

/ Фото: Pixabay

После того как 1 октября 2017 года в Германии узаконили однополые браки, к концу 2019 года уже зарегистрировали более 73 тысячи пар.

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Об этом сообщает DW.

Такие данные предоставило Федеральное правительство Германии на запрос одной из депутатских групп в Бундестаге.

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В целом в течение двух лет немцы заключили 958 тысяч браков. Соответственно, доля однополых составила почти 8%.

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Статистических данных за 2020 год пока не предоставили.

Напомним, Швейцария пополнила список европейских стран, которые легализовали однополые браки – соответствующий закон был принят парламентом страны.

Кроме того, прошлой осенью в документальном фильме "Франческо" о Папе Римском показали его высказывание в поддержку легализации однополых браков, что вызвало скандал в Ватикане.

А тем временем на Тайване легализовали однополые браки:

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