"Омикрон" уже в 12 странах Европы – сколько выявлено больных

За первую неделю после выявления нового штамма коронавируса "Омикрон" в Европе зафиксировано 57 случаев заболевания штаммом COVID-19.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Карта "Омикрона"
По данным Центра, "Омикрон" уже есть в 12 европейских странах. Болезнь протекает у пациентов бессимптомно и легко.
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"До настоящего времени тяжелых случаев заболевания или смертей не наблюдается", – приводит Bloomberg слова представителей ECDC.
По данным CNN, в целом в мире "Омикрон" выявлен уже в 19 странах:
- Австралия: 6 случаев
- Австрия: 1 случай
- Бельгия: 1 случай
- Ботсвана: 19 случаев
- Канада: 3 случая
- Чехия: 1 случай
- Дания: 2 случая
- Франция: 1 случай (на острове Реюньон)
- Германия: 4 случая
- Гонконг: 3 случая
- Израиль: 2 случая
- Италия: 4 случая
- Япония: 1 случай
- Нидерланды: 14 случаев
- Португалия: 13 случаев
- Южная Африка: 77 случаев
- Испания: 1 случай
- Швеция: 1 случай
- Великобритания: 14 случаев
Ранее исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила, что ее ведомство при необходимости будет готово за три-четыре месяца рассмотреть заявки на вакцины, модифицированные под штамм "Омикрон".
Что происходит
- Украинское правительство пока не определилось, необходимо ли усиливать карантинные ограничения из-за новой вариации коронавируса.
- Новый штамм коронавируса "Омикрон" Всемирная организация здравоохранения назвала вызывающим беспокойство.
- Власти Нидерландов сообщили неутешительные результаты исследования на предмет заражения новым штаммом коронавируса Omicron пассажиров двух последних рейсов из стран Африки, прибывших до ввода запрета на такие полеты. Эти результаты свидетельствуют, что Omicron распространяется еще быстрее предыдущих мутаций коронавируса.
- Из-за появления нового штамма коронавируса Omicron, который более устойчив к вакцинам, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний порекомендовал правительствам ввести бустерную дозу для лиц в возрасте 40 лет и старше.