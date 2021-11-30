Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

"Омикрон" уже в 12 странах Европы – сколько выявлено больных

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 ноября, 23:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новый штамм коронавируса уже охватил большинство регионов ЕС
Рождественские ярмарки пока открылись / Коллаж "Сегодня"
Рождественские ярмарки пока открылись / Коллаж "Сегодня"

За первую неделю после выявления нового штамма коронавируса "Омикрон" в Европе зафиксировано 57 случаев заболевания штаммом COVID-19.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Реклама

Карта "Омикрона"

По данным Центра, "Омикрон" уже есть в 12 европейских странах. Болезнь протекает у пациентов бессимптомно и легко.

"До настоящего времени тяжелых случаев заболевания или смертей не наблюдается", – приводит Bloomberg слова представителей ECDC.

По данным CNN, в целом в мире "Омикрон" выявлен уже в 19 странах:

Реклама
  • Австралия: 6 случаев
  • Австрия: 1 случай
  • Бельгия: 1 случай
  • Ботсвана: 19 случаев
  • Канада: 3 случая
  • Чехия: 1 случай
  • Дания: 2 случая
  • Франция: 1 случай (на острове Реюньон)
  • Германия: 4 случая
  • Гонконг: 3 случая
  • Израиль: 2 случая
  • Италия: 4 случая
  • Япония: 1 случай
  • Нидерланды: 14 случаев
  • Португалия: 13 случаев
  • Южная Африка: 77 случаев
  • Испания: 1 случай
  • Швеция: 1 случай
  • Великобритания: 14 случаев

Ранее исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила, что ее ведомство при необходимости будет готово за три-четыре месяца рассмотреть заявки на вакцины, модифицированные под штамм "Омикрон".

Что происходит

  • Украинское правительство пока не определилось, необходимо ли усиливать карантинные ограничения из-за новой вариации коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса "Омикрон" Всемирная организация здравоохранения назвала вызывающим беспокойство.
  • Власти Нидерландов сообщили неутешительные результаты исследования на предмет заражения новым штаммом коронавируса Omicron пассажиров двух последних рейсов из стран Африки, прибывших до ввода запрета на такие полеты. Эти результаты свидетельствуют, что Omicron распространяется еще быстрее предыдущих мутаций коронавируса.
  • Из-за появления нового штамма коронавируса Omicron, который более устойчив к вакцинам, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний порекомендовал правительствам ввести бустерную дозу для лиц в возрасте 40 лет и старше.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Популярное в разделе "Мир"
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять