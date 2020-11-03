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Ответственность за теракт в Вене взяли на себя джихадисты – СМИ

3 ноября, 02:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Террористы якобы мстят за борьбу с ИГИЛ

Джихадисты заявили о своей причастности к атаке в Вене (Австрия), которая произошла вечером в понедельник, 2 ноября.

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Об этом сообщила со ссылкой на экстремистские информационные ресурсы SITE Intelligence Group, отслеживающая информационную активность экстремистов.

Согласно информации компании, теракты являются "частью счета" за участие Австрии в возглавляемой США антитеррористической коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).

Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Затем появилась информация, что он подорвал себя, а его сообщники скрылись.

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Позже полиция сообщила, что террористы атаковали сразу несколько локаций в столице Австрии, в результате чего один человек погиб и несколько ранены, один нападающий ликвидирован. В то же время СМИ говорят о 15 пострадавших в результате нападений.

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Мы также сообщали, что канцлер Австрии Себастьян Курц не исключает антисемитских мотивов террористов, совершивших нападения в Вене.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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Австрия стрельба вена террористы теракты джихад ИГИЛ
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