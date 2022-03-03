Польша не будет воевать против России – Дуда

Поляки будут защищать свою страну, если это потребуется

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Польша не будет вступать в войну Российской Федерации против Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает PAP.

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Позиция Польши

"Я хочу подчеркнуть: Польша не собирается участвовать в войне", – заявил президент Польши.

Анджей Дуда. Фото: скриншот

По его словам, не нужно слушать информацию о том, что Польша якобы хочет принять участие в войне, а также будет посылать польских солдат или боевую технику на войну.

"Если нужно будет защищать нашу страну, то мы будем ее защищать", – отметил Дуда, добавив, что на данный момент ничто не указывает на то, что Польша может быть атакована.

Расследование преступлений России

Также прокуратура Польши начала расследование преступлений войны РФ против Украины. Польша задокументирует все события, которые впоследствии "приведут к привлечению виновных в этих преступлениях к международной уголовной ответственности".

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Напомним, 2 марта Швеция сообщила, что в ее воздушное пространство вторглись российские истребители. Два российских Су-27 и два российских Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции в восточной части страны недалеко от Готланда.

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