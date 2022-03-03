Польща не воюватиме проти Росії – Дуда

Поляки захищатимуть свою країну, якщо це буде потрібно

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Польща не вступатиме у війну Російської Федерації проти України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє PAP.

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Позиція Польщі

"Я хочу наголосити: Польща не збирається брати участь у війні", – заявив президент Польщі.

Анджей Дуда. Фото: скріншот

За його словами, не потрібно слухати інформацію про те, що Польща нібито хоче взяти участь у війні, а також надсилатиме польських солдатів або бойову техніку на війну.

"Якщо потрібно буде захищати нашу країну, то ми її захищатимемо", – зазначив Дуда, додавши, що на даний момент ніщо не вказує на те, що Польща може бути атакована.

Розслідування злочинів Росії

Також прокуратура Польщі почала розслідування злочинів війни РФ проти України. Польща задокументує всі події, які згодом "приведуть до притягнення винних до цих злочинів до міжнародної кримінальної відповідальності".

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Нагадаємо, 2 березня Швеція повідомила, що у її повітряний простір вдерлися російські винищувачі. Два російські Су-27 і два російські Су-24 порушили повітряний простір Швеції у східній частині країни неподалік Готланда.

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