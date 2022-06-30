Польша закончила строить 5-метровый забор на границе с Беларусью (фото, видео)

Польша закончила строительство 5-метрового забора на границе с Беларусью после почти полугода работ – 25 января началось возведение барьера на границе.
Об этом сообщила Польская пограничная служба в Twitter.
Детали
"Сегодня работа над ним (забором – ред.) подходит к концу. 5 месяцев интенсивных работ, шеф-надзор и пусконаладка проводились инспекторами строительства – офицерами и сотрудниками Пограничной службы. 186,25 км, 49 тыс. тонн стали. Это будет безопаснее", – заявили там.
#bariera— Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022
25.01 ruszya budowa bariery fizycznej na granicy
Dzi prace nad ni dobiegaj koca.
5 miesicy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony by przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.
186,25 km, 49 tys.ton stali
Bdzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx
Также приехали премьер Польши Матеуш Моравецкий, руководитель Польской пограничной службы и другие чиновники:
Zakoczenie budowy fizycznej czci zapory na granicy polsko-biaoruskiej— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) June 30, 2022
Na miejscu jest premier @MorawieckiM, minister @Kaminski_M_, wiceminister @WasikMaciej oraz komendant gówny @Straz_Graniczna.#zaporapic.twitter.com/9wRE9fqy5q
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.
Также бригадный генерал, экс-руководитель Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей отмечал, что Варшава может закрыть небо на западе Украины, если Россия продолжит атаковать ракетами большой дальности приграничные с Польшей районы Украины.