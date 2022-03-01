Представителям Кремля запретили вход в Европарламент

Российских политиков назвали агрессорами и разжигателями войны

Роберта Метсола резко выступила против российской власти / Фото: Reuters

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что вход для представителей Кремля, который развязал агрессию против Украины, будет запрещен. Об этом она сказала на внеочередном заседании Европарламента, созванного из-за войны России против Украины, сообщает "Интерфакс Украина".

"У Европейского парламента долгая и гордая история того, что он был занозой в боку автократов. И в этом духе я буду добиваться запрета любому представителю Кремля входить в помещения Европарламента. Агрессорам и разжигателям войны не место в Доме демократии", — заявила Метсола.

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