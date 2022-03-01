Представникам Кремля заборонили вхід до Європарламенту

Російських політиків назвали агресорами та розпалювачами війни

/ Фото: Reuters

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що вхід для представників Кремля, який розв'язав агресію проти України, буде заборонено. Про це вона сказала на позачерговому засіданні Європарламенту, скликаного через війну Росії проти України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У Європейського парламенту довга і горда історія того, що він був скалкою в боці автократів. І в цьому дусі я домагатимуся заборони будь-якому представнику Кремля входити в приміщення Європарламенту. Агресорам і розпалювачам війни не місце в Будинку демократії", — заявила Метсола.

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