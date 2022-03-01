Представникам Кремля заборонили вхід до Європарламенту

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що вхід для представників Кремля, який розв'язав агресію проти України, буде заборонено. Про це вона сказала на позачерговому засіданні Європарламенту, скликаного через війну Росії проти України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У Європейського парламенту довга і горда історія того, що він був скалкою в боці автократів. І в цьому дусі я домагатимуся заборони будь-якому представнику Кремля входити в приміщення Європарламенту. Агресорам і розпалювачам війни не місце в Будинку демократії", — заявила Метсола.
Які санкції вже запровадили проти Росії
- 28 лютого був опублікований список із 26 відомих росіян, проти яких Європейський Союз запровадив персональні санкції.
- Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.
- США запровадили санкції проти банків РФ, де більше трильйона доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи. Також ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.
- Євросоюз також запровадив санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і також активами Центрального банку Росії. Велика Британія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ.
- Окрім того, Європа закрила небо для російських літаків. Росіяни тепер не можуть вилетіти ані до Європи, ані вилетіти з європейських країн додому. А російські пропагандистські канали відключають від мовлення в Європі.